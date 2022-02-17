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Европейский инвестбанк выделит Украине 200 млн евро на закупку трамваев и троллейбусов
17 февраля Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, за это решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.
По информации Минфина, в рамках этого соглашения Украине предоставят ссуды в размере 200 млн евро на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.
В министерстве отмечают, что эти деньги позволят городам развивать электротранспортную инфраструктуру и маршрутную сеть в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно сообщению Минфина, средства пойдут на строительство и модернизацию трамвайных и троллейбусных линий, а также на другие работы в городах Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг и Запорожье.
Деньги для закупки подвижного состава городского общественного транспорта будут распределены среди таких городов Украины, как:
– Северодонецк (4 троллейбуса и 10 электробусов);
– Винница (40 новых троллейбусов и 10 электробусов в комплекте с 5 зарядными станциями);
– Ужгород (5 электробусов с зарядными станциями);
– Черкассы (45 новых троллейбусов);
– Кременчуг (10 новых троллейбусов, а также строительство новой троллейбусной линии);
– Белая Церковь (25 новых троллейбусов, а также ремонт и модернизация троллейбусной линии и тяговых подстанций);
– Мелитополь (10 электробусов и 5 зарядных станций);
– Каменское (10 новых трамваев);
– Хмельницкий (50 новых троллейбусов без автономного хода и 10 новых троллейбусов на автономном ходу);
– Тернополь (30 новых троллейбусов);
– Кривой Рог (10 новых трамваев);
– Днепр (реконструкция трамвайной линии маршрута с трамвайными линиями для выезда на маршрут, с модернизацией депо и приобретением трамваев);
– Луцк (30 новых троллейбусов, из которых 24 – без автономного хода, 6 – с автономным ходом);
– Запорожье (реконструкция контактной сети, трамвайного пути);
– Львов (капитальный ремонт трамвайных вагонов и реконструкция трамвайной линии);
Полтава (модернизация электротранспортной системы; капитальный ремонт с заменой оборудования 6 тяговых подстанций троллейбусной сети; приобретение 20 троллейбусов с автономным ходом);
Одесса (30 новых электробусов);
Черновцы (20 новых троллейбусов на автономном ходу).
Проект "Городской общественный транспорт Украины ІІ" является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Городской общественный транспорт Украины І".
Эта инициатива с мая 2017 года уже реализуется в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, во Львове, в Запорожье, Сумах, Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе и Чернигове.
Напомним, 10 августа 2021 года во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не работали большинство трамвайных и два троллейбусных маршрута.
Ранее столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь.