Европейский инвестбанк выделит Украине 200 млн евро на закупку трамваев и троллейбусов

17 февраля Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, за это решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.

По информации Минфина, в рамках этого соглашения Украине предоставят ссуды в размере 200 млн евро на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.

В министерстве отмечают, что эти деньги позволят городам развивать электротранспортную инфраструктуру и маршрутную сеть в Украине.

Согласно сообщению Минфина, средства пойдут на строительство и модернизацию трамвайных и троллейбусных линий, а также на другие работы в городах Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг и Запорожье.

Деньги для закупки подвижного состава городского общественного транспорта будут распределены среди таких городов Украины, как:

– Северодонецк (4 троллейбуса и 10 электробусов);

– Винница (40 новых троллейбусов и 10 электробусов в комплекте с 5 зарядными станциями);

– Ужгород (5 электробусов с зарядными станциями);

– Черкассы (45 новых троллейбусов);

– Кременчуг (10 новых троллейбусов, а также строительство новой троллейбусной линии);

– Белая Церковь (25 новых троллейбусов, а также ремонт и модернизация троллейбусной линии и тяговых подстанций);

– Мелитополь (10 электробусов и 5 зарядных станций);

– Каменское (10 новых трамваев);

– Хмельницкий (50 новых троллейбусов без автономного хода и 10 новых троллейбусов на автономном ходу);

– Тернополь (30 новых троллейбусов);

– Кривой Рог (10 новых трамваев);

– Днепр (реконструкция трамвайной линии маршрута с трамвайными линиями для выезда на маршрут, с модернизацией депо и приобретением трамваев);

– Луцк (30 новых троллейбусов, из которых 24 – без автономного хода, 6 – с автономным ходом);

– Запорожье (реконструкция контактной сети, трамвайного пути);

– Львов (капитальный ремонт трамвайных вагонов и реконструкция трамвайной линии);

Полтава (модернизация электротранспортной системы; капитальный ремонт с заменой оборудования 6 тяговых подстанций троллейбусной сети; приобретение 20 троллейбусов с автономным ходом);

Одесса (30 новых электробусов);

Черновцы (20 новых троллейбусов на автономном ходу).

Проект "Городской общественный транспорт Украины ІІ" является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Городской общественный транспорт Украины І".

Эта инициатива с мая 2017 года уже реализуется в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, во Львове, в Запорожье, Сумах, Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе и Чернигове.

Напомним, 10 августа 2021 года во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не работали большинство трамвайных и два троллейбусных маршрута.

Ранее столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь.