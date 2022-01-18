ICAO 31 января рассмотрит запрос Беларуси о незаконности санкций после посадки самолета Ryanair c Протасевичем

Международная организация гражданской авиации (ICAO) завершила отчет о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которого был арестован журналист Роман Протасевич, находившийся на борту. Обсуждение данного доклада пройдет 31 января.

Об этом говорится в заявлении организации.

Сообщается, что организация предоставила документ доклада 193 странам, входящим в организацию, включая 36 стран, входящих в совет ICAO.

Отмечается, что заседание, на котором обсудят меры на основе доклада, пройдет 31 января.

В тот же день будет рассмотрен и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, наложенные на нее после инцидента.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины — Вильнюс. Причиной этому стало сообщение о минировании борта, которое передали белорусские диспетчеры.

В итоге одного из пассажиров рейса — основателя Telegram-канала Nexta и белорусского оппозиционера Романа Протасевича — задержали в аэропорту.

За это страны Евросоюза и Украина ввели против Беларуси санкции и запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам — воздушное пространство стран ЕС и Украины.