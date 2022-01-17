Subaru презентовала сверхмощный гоночный электрокар

Спортивное подразделение Subaru Tecnica International (STI) представило на автосалоне в Токио две концептуальные модели.

Как сообщает ITC, хедлайнером стал спортивный автомобиль STI E-RA, который является частью проекта STI E-RA Challenge Project.

Цель проекта – "развитие новых технологий в мире автоспорта в углеродно-нейтральную эпоху, направленную на борьбу с глобальным потеплением".

Концепт STI E-RA построен на базе полностью электрического внедорожника Solterra, мировая премьера которого состоялась в ноябре 2021 года.

Subaru обещает "превосходную динамику вождения" благодаря обвесу и не только.

Гоночный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), что позволяет контролировать вектор тяги.

По информации автопроизводителя, моторы для STI E-RA разработаны и произведены компанией Yamaha, а их общая максимальная выходная мощность достигает 800 кВт (1088 лошадиных сил) при крутящем моменте в 1100 Нм.

Литий-ионная батарея имеет емкость 60 кВт•ч (как у Mobilize Limo или Renault Megane eVision), но ее запас хода в Subaru не сообщили. Масса автомобиля – 1 690 кг.

Гоночный электромобиль Subaru планирует в 2023 году проехать Нюрбургринг (гоночная трасса в Германии – Delo.ua) за 6 минут и 40 секунд.

Если это удастся, то STI E-RA побьет рекорд Tesla Model S Plaid, преодолевшей трассу за 7 минут и 30 секунд.

Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный производитель Porsche и японская студия разработки видеоигр Polyphony Digital Inc представили виртуальный концепт автомобиля, который назвали Porsche Vision Gran Turismo.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля.