"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордный объем зерна

"Укрзализныця" в ноябре поставила абсолютный рекорд по месячным перевозкам зерновых грузов — 4,1 млн тонн во всех видах сообщений. Как говорится в сообщении госкомпании, этот показатель оказался на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В частности, перевозки зерновых на экспорт в ноябре выросли на 9,2%, до 3,7 млн тонн, импортные перевозки — на 8%, до 16,2 тысячи тонн. Перевозка зерновых во внутреннем сообщении составила 256 тысяч тонн, транзитные перевозки — 125 тысяч тонн.

По итогам января-ноября перевозка зерновых грузов УЗ составила 29,8 млн тонн, в том числе во внутреннем сообщении — 3,3 млн тонн, на экспорт — 25,8 млн тонн, импорт — 194,3 тысячи тонн, транзит — 488 тысяч тонн.

"Укрзализниця" — прежде всего большой, сложный, но точный механизм перевозок и логистики нашего государства. Качество этого механизма перед вами — мы видим рекорд и не планируем останавливаться. Продолжаем постоянную работу по усовершенствованию перевозок, и, уверен, мы покажем еще не один рекорд", — прокомментировал глава правления УЗ Александр Камышин.

В УЗ также отмечают, что в октябре отмечался наивысший показатель среднесуточной погрузки зерновых грузов за последние 10 лет — 131,4 тысячи тонн.

Напомним в то же время, что 1 декабря "Укрзализныця" объявила, что вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры — электрификации участка Ковель — Изов — Госграница, а также ремонта путей на маршруте Знаменка — Здолбунов.

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