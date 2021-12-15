"Укрзализныця" запустила продажу билетов через Facebook Messenger и Apple Messages для бизнеса

"Укрзализныця" запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов и отправки уведомлений о рейсе в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger. Чат-бот в Messenger открывается непосредственно с главной страницы УЗ в Facebook. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В Украине буквально несколько компаний, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса, сегодня "Укрзализныця" делает несколько неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении", — сказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Что касается Facebook Messenger, то он считает, что привычная для украинцев соцсеть теперь станет еще функциональнее. По словам Перцовского, через чат-бот в Messenger можно заказать билет и ланчбокс в путь.

Он добавил, что, по данным портала Statista.com, в Украине сейчас 15 миллионов активных пользователей Facebook Messenger, поэтому этот инструмент заказа билетов должен стать популярным.

С помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры уже могут покупать билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+.

Если возникнет необходимость вернуть билеты, то это также можно будет сделать в Apple Messages и Facebook Messenger. Кроме того, "Укрзализныця" добавила в бот в этих мессенджерах расписание рейсов и онлайн-таблицу станций, а также возможность проверить, на какую платформу прибывает поезд.

Чтобы воспользоваться новым чат-ботом, нужно просто открыть Apple Messages для бизнеса или Facebook Messenger, нажать "начать" и дальше следовать указаниям бота.

Ранее "Укрзализныця" запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram.

Купить билеты таким образом тоже можно на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Кроме того, "Укрзализныця" совместно с Министерством социальной политики запустили функцию приобретения через сайт booking.uz.gov.ua льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью.