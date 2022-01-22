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В Запорожье открыли самый большой в Украине вантовый мост (ФОТО, ВИДЕО)
В Запорожье 22 января открыли первую часть самого большого вантового моста в Украине, соединившего два берега Днепра. Высота пилонов, которые держат мост, составляет 166 метров.
На открытие моста в Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что задачей нынешнего и будущих украинских поколений является сохранение независимости государства и единения.
"Сегодня мы объединяем наше государство не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его начали строить в 2004 году … Как наследие его передавали последующим поколениям четыре президента Украины. Но все это уже в прошлом, все это история. Сегодня мы соединяем центр Запорожья и Хортицкий район. Каждый день жители будут быстрее и удобнее добираться на работу и учебу. Важно сказать, что наша конечная цель – полностью достроить мосты, комплекс мостов и возможность движения в обе стороны", - заявил Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, возведение верхней части вантового моста через Днепр является только первым этапом.
"Но согласитесь, каким. Мне кажется, очень неплохим. 166 метров или небоскреб в 50 этажей – это высота его пилона. 5 футбольных полей один за другим – это длина этого прекрасного моста. Свыше 6 тыс. тонн или, в сравнении, 100 самолетов "Мрiя" – это вес всей конструкции", - сказал он.
Как отметил глава государства, на возведение моста, который строили почти 20 лет, ему и его команде понадобилось всего 20 месяцев.
По случаю Дня Соборности и открытия мостового перехода две тысячи человек образовали 9-километровую "живую" цепь. Президент после речи по случаю открытия моста тоже стал в "живую" цепь.
Первыми по новому мосту проехали колонной автомобили полиции, ГСЧС и экстренной медицинской помощи.
Вантовый мост через Днепр возводится в рамках национальной программы "Большая стройка". Он самый высокий в Украине, высота пилонов, которые держат мост, – 166 метров.
Мост будет подсвечен современной и яркой LED-подсветкой в синих, желтых и других цветах.
Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Его начали строить в 2004 году. В 2020 году строительство было возобновлено. Победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания "Онур". Общая стоимость проекта – 11,9 млрд грн (с НДС).
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за два года реализации программы "Большая стройка" обновили более 40% сети основных дорог Украины.