В Запорожье открыли самый большой в Украине вантовый мост (ФОТО, ВИДЕО)

В Запорожье 22 января открыли первую часть самого большого вантового моста в Украине, соединившего два берега Днепра. Высота пилонов, которые держат мост, составляет 166 метров.

На открытие моста в Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что задачей нынешнего и будущих украинских поколений является сохранение независимости государства и единения.

"Сегодня мы объединяем наше государство не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его начали строить в 2004 году … Как наследие его передавали последующим поколениям четыре президента Украины. Но все это уже в прошлом, все это история. Сегодня мы соединяем центр Запорожья и Хортицкий район. Каждый день жители будут быстрее и удобнее добираться на работу и учебу. Важно сказать, что наша конечная цель – полностью достроить мосты, комплекс мостов и возможность движения в обе стороны", - заявил Зеленский.

Фото: пресс-служба ОП

По его словам, возведение верхней части вантового моста через Днепр является только первым этапом.

"Но согласитесь, каким. Мне кажется, очень неплохим. 166 метров или небоскреб в 50 этажей – это высота его пилона. 5 футбольных полей один за другим – это длина этого прекрасного моста. Свыше 6 тыс. тонн или, в сравнении, 100 самолетов "Мрiя" – это вес всей конструкции", - сказал он.

Фото: пресс-служба ОП

Как отметил глава государства, на возведение моста, который строили почти 20 лет, ему и его команде понадобилось всего 20 месяцев.

Фото: скриншот видео Офиса президента

По случаю Дня Соборности и открытия мостового перехода две тысячи человек образовали 9-километровую "живую" цепь. Президент после речи по случаю открытия моста тоже стал в "живую" цепь.

Первыми по новому мосту проехали колонной автомобили полиции, ГСЧС и экстренной медицинской помощи.

Фото: скриншот видео Офиса президента

Вантовый мост через Днепр возводится в рамках национальной программы "Большая стройка". Он самый высокий в Украине, высота пилонов, которые держат мост, – 166 метров.

Мост будет подсвечен современной и яркой LED-подсветкой в ​​синих, желтых и других цветах.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Его начали строить в 2004 году. В 2020 году строительство было возобновлено. Победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания "Онур". Общая стоимость проекта – 11,9 млрд грн (с НДС).

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за два года реализации программы "Большая стройка" обновили более 40% сети основных дорог Украины.