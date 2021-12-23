Весной 2022 года авиатакси должно связать Киев с Одессой, Харьковом, Днепром и Львовом

В Одессе презентовали инфраструктурный проект, в рамках которого планируется запустить авиатакси между пятью городами Украины. Об этом сообщает "Таймер".

Презентация проекта прошла на базе Одесского авиаремонтного завода. Собравшимся представили четырехместный самолет бизнес-класса. Его планируют использовать в качестве воздушного такси.

На линиях будут совершать рейсы также двух- и пятиместные самолеты, есть планы привлечь и вертолеты производства киевского Softex Invest.

По предварительным оценкам, полет из Киева в Одессу на авитакси будет занимать около двух часов. Примерная стоимость билета: 300-400 долларов с человека за рейсы в обе стороны.

В перспективе рассматривается также возможность запусков авиатакси в соседние страны — Румынию и Молдову.

Авиатакси — удобная альтернатива наземному транспорт и используется для перемещения на расстояния от 400 до 2000 километров. Эта услуга популярна среди деловых людей, которые рассчитывают каждую минуту своего времени. Удобно, что планирование маршрута происходит в индивидуальном порядке.

Спрос на услуги украинского авиатранспорта в последнее время растет. Так, Государственное предприятие "Антонов" и НАТО впервые за всю историю сотрудничества подписали пятилетнее соглашение по программе "Международное решение стратегических воздушных перевозок" (SALIS). Раньше контракты заключались на два года. По условиям контракта предприятие на постоянной основе должно предоставлять два самолета Ан-124 ("Руслан"), которые будут находиться в режиме stand by на базе аэропорта в городе Лейпциг в Германии.

Подписан также контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П для Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС. Международные партнеры, все как один, заявили, что украинские самолеты при тушении пожаров были самыми лучшими, могли набрать наибольшее количество воды. Поставка самолета ожидается уже в 2022 году, приблизительная стоимость – 400 млн грн.