За 2020 год убытки "Укрзализныци" составили 11,9 млрд грн: Счетная палата назвала причины

Невыполнение планов грузовых перевозок, курсовые разницы, непрофильные активы и обслуживание кредитов привели "Укрзализныцю" к многомиллиардным убыткам. Об этом сообщает "Марлин".

Счетная палата привела результаты аудита эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности в сфере железнодорожного транспорта, принадлежащими государству материальными и другими активами, которые имеют финансовые последствия для государственного бюджета за 2019-2020 годы.

Аудиторы назвали несколько источников убытков "Укрзализныци" в 2020 году:

11 млрд грн ущерба компании было образовано из-за невыполнения планов доходов от грузовых перевозок;

7,6 млрд грн ущерба из-за отсутствия реализации непрофильных активов;

5,5 млрд грн из-за увеличения разниц курсов;

3,4 млрд грн из-за отвлечения средств на непроизводительные расходы за обслуживание 23 заключенных кредитов;

417 млн ​​грн из-за расходов на уплату штрафных и финансовых санкций во исполнение решений суда.

На снижение объемов перевозок "Укрзализныци", считают в компании, частично повлияла пандемия Covid-19. Но это не касается нереализации непрофильных активов

"Из-за непринятия эффективных управленческих решений запланированные меры по отчуждению непрофильных и избыточных активов не осуществлялись. Как следствие, план доходов на 2020 год не выполнен в сумме 7 646 млн грн, при этом расходы не откорректированы", — говорится в отчете Счетной палаты.

По данным аудиторов, в 2019-2020 годах расходы "Укрзализныци" на заведения оздоровительного и спортивно-культурного характера составили 457 млн ​​грн, а на содержание жилищно-коммунального хозяйства — 221,6 млн грн. При этом компания не владеет правоустанавливающими документами на 1070 объектов своего недвижимого имущества: 110 жилых домов, 61 квартиру, 14 общежитий, а также на 1306 земельных участков общей площадью 12 тысяч га.

Счетная палата предостерегает о потере имущества и приводит примеры занятия физическими лицами 321 га территорий "Укрзализныци".

За первую половину 2021 года УЗ тоже понесла убытки на сумму около 1,5 млрд грн. Они вызваны сокращением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода.

При этом компания "Укрзализныця" перенесла дату тендера по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов на 28 февраля 2022 года. Такое решение в УЗ объясняют активным интересом потенциальных участников и желанием привлечь к тендеру максимально широкий круг мировых производителей.