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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ракетний обстріл залишив без світла 6 населених пунктів Одеської області

Ракетний обстріл залишив без світла 6 населених пунктів Одеської області
Лінія електропередач

Потраплення російської ракети до підстанції призвело до проблем з електропостачанням Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

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"У Болградському районі зруйновано підстанцію. Через це у шести населених пунктах немає світла", - сказав Марченко.

Він додав, що пошкоджено також об'єкти інфраструктури області.

За словами голови ОВ, українська ППО збила над Одеською областю чотири російські ракети.

Нагадаємо, кілька ракет РФ потрапили у об'єкти на березі. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Перед цим, 7 травня, ворог запустив 6 ракет по Одещині. 4 ракети потрапили в цивільне підприємство у житловому районі, ще 2 – у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу.

Автор:
Сергій Горєлов