- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
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Ракетний обстріл залишив без світла 6 населених пунктів Одеської області
Потраплення російської ракети до підстанції призвело до проблем з електропостачанням Одеської області. Про це повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.
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Він додав, що пошкоджено також об'єкти інфраструктури області.
За словами голови ОВ, українська ППО збила над Одеською областю чотири російські ракети.
Нагадаємо, кілька ракет РФ потрапили у об'єкти на березі. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура. Інформація щодо постраждалих уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перед цим, 7 травня, ворог запустив 6 ракет по Одещині. 4 ракети потрапили в цивільне підприємство у житловому районі, ще 2 – у раніше зруйновану злітно-посадкову смугу.