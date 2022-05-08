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Ракетный обстрел оставил без света 6 населенных пунктов Одесской области
Попадание российской ракеты в подстанцию привело к проблемам с электроснабжением Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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Он добавил, что повреждены также объекты инфраструктуры области.
По словам главы ОВА, украинская ПВО сбила над Одесской областью четыре российских ракеты.
Напомним, несколько ракет РФ попали в объекты на берегу. В результате пострадала гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Перед этим, 7 мая, враг запустил 6 ракет по Одесской области. 4 ракеты попали в гражданское предприятие в жилом районе, еще 2 – в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.