Російська армія обстрілює Луганську область: загинуло четверо людей

Минулої доби армія РФ 29 разів завдавала ударів по Луганській області. Внаслідок обстрілів населених пунктів загинуло 4 особи та зруйновано 10 будинків у Попасній.

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Про це повідомив голова Луганської обласної державної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Вранці стало відомо ще про 10 зруйнованих будинків у Попасній", — зазначив Гайдай.

Крім того, у Лисичанську внаслідок атак окупантів знищено ще 13 будинків. Всього за добу ліквідовано 21 пожежу, які виникли внаслідок обстрілу окупаційними військами РФ.

У Гірському загинув 58-річний місцевий житель, який не встиг сховатися від вогню росіян.

У Сєвєродонецьку загинула 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – двоє людей.

Ще чотири особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, внаслідок нальоту російської авіації знищено електричну підстанцію в Гірському.

Нагадаємо, що 25 квітня Гайдай оголосив, що російські війська окупували повністю зруйноване їх авіаударами селище Новотошківське, яке належить до Гірської громади.