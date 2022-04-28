Российская армия обстреливает Луганскую область: погибли четыре человека

За прошедшие сутки армия РФ 29 раз наносила удары по Луганской области. В результате обстрелов населенных пунктов погибли 4 человека и разрушены 10 домов в Попасной.

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Об этом сообщил глава Луганской областной государственной военной администрации Сергей Гайдай.

"По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре но очень продолжительных раза – Горную общину. Утром стало известно еще о 10 разрушенных домах в Попасной", - отметил Гайдай.

Кроме того, в Лисичанске в результате атак окупантов уничтожены еще 13 домов. Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.

В Горном погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома, но не успел скрыться от огня россиян.

В Северодонецке погибла 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, в результате налета российской авиации уничтожена электрическая подстанция в Горском.

Напомним, что 25 апреля Гайдай объявил, что российские войска оккупировали полностью разрушенный их авиаударами поселок Новотошковское, относящийся к Горской общине.