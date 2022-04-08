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Бізнесмен Ставніцер навів вогонь ЗСУ на свій будинок - у дворі були "Гради" РФ
Відомий український бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ВСУ точні координати свого будинку під Києвом для завдання вогневого удару, в результаті знищені російські РСЗВ. Про це він повідомив у своєму Facebook.
За словами бізнесмена, він побачив у веб-камеру, що у дворі його будинку російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, зокрема ракетні системи залпового вогню "Торнадо" та "Гради".
Ставніцер стверджує, що з його будинку було б зручно обстрілювати Київ, тому окупанти намагалися зробити в його дворі бойову позицію.
Бізнесмен повідомив точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне - врятувати якнайбільше життів", - написав він.
Андрій Ставніцер – український підприємець, співвласник та директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune .
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну війська РФ обстрілювали Київ. Так, внаслідок російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі пізно ввечері 20 березня ТРЦ Retroville отримав величезні ушкодження.
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