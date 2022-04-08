Бизснемен Ставницер навел огонь ВСУ на свой дом – во дворе были "Грады" РФ

Известный украинский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил ВСУ точные координаты своего дома под Киевом для нанесения огневого удара, в результате уничтожены российские РСЗО. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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По словам бизнесмена, он увидел в веб-камеру, что во дворе его дома российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, в том числе ракетные системы залпового огня "Торнадо" и "Грады".

Ставницер утверждает, что из его дома было бы удобно обстреливать Киев, поэтому оккупанты и пытались сделать в его дворе боевую позицию.

Бизнесмен сообщил точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня.

"Дом отстрою, страну отстроим, главное — спасти как можно больше жизней", — написал он.

Андрей Ставницер — украинский предприниматель, совладелец и директор порта ТИС, совладелец терминала Neptune.

Напомним с первых дней полномасштабного вторжения в Украину войска РФ обстреливали Киев. Так, в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара поздно вечером 20 марта ТРЦ Retroville получил огромные повреждения.

Это сопровождалось резней жителей захваченных населенных пунктов — в освобожденной 1 апреля Буче украинские военнослужащие обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены 280 мирных жителей