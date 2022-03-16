На окремих напрямках ЗСУ перейшли у контрнаступ

Збройні сили України продовжують стримувати супротивника та проводять контратаки. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Сили ППО України збили три літаки. Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація уточнюється.

Авіація ЗСУ завдала ракетно-бомбових ударів по військах РФ. Було скоєно дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення сил окупантів.

При цьому російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник зазнає великих втрат і відступає окремих напрямах. Основні зусилля він зосереджує на тому, щоб закріпитись на захопленій території.

Солдати армії Російської Федерації 15 березня вкотре зазнали поразки під час спроби штурмувати Харків. Збройні сили України відбили всі атаки окупантів та відкинули їх далі за позиції, на яких вони закріпилися до невдалого штурму.

Російські загарбники також взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування Маріуполя. Водночас військові РФ продовжують бомбардувати місто.