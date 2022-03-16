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Политика
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На отдельных направлениях ВСУ перешли в контрнаступление

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Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника и проводят контратаки. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Силы ПВО Украины сбили три самолета. Кроме того, сбиты один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация уточняется.

Авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по войскам РФ. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления сил оккупантов.

При этом российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник несет большие потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия он сосредотачивает на том, чтобы закрепиться на захваченной территории.

Солдаты армии Российской Федерации 15 марта в очередной раз потерпели поражение при попытке штурмовать Харьков. Вооруженные силы Украины отбили все атаки оккупантов и отбросили их дальше позиций, на которых они закрепились до неудачного штурма.

Российские захватчики также взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения Мариуполя. В то же время военные РФ продолжают бомбить город.

Автор:
Сергей Горелов