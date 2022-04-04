Німеччина ввела зовнішнє управління у дочці "Газпрому"

Компанію Gazprom Germania до 30 вересня передали під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Про це повідомляє Федеральне міністерство економіки та захисту клімату BMWi.

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Причини ухваленого рішення, за словами німецьких чиновників, — неясні правові відносини та порушення зобов'язань щодо розкриття інформації.

Gazprom Germania GmbH керує критично важливою інфраструктурою у ФР, тому будь-яка участь у таких активах інвесторів не з Євросоюзу можлива лише зі схвалення Міністерством економіки.

При цьому "Газпром" повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania та всі її активи.

Російський монополіст "Газпром" припинив участь у холдингу Gazprom Germania через день після того, як у європейських офісах компанії пройшли обшуки. Тим самим "Газпром" вивів зі свого складу активи німецької "дочки", зокрема британську Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Це рішення прийнято на тлі заяв Володимира Путіна про те, що РФ тепер прийматиме як оплату за газ лише рублі. Проте Європа та Японія відмовилися погоджуватися на такі умови.