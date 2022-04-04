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Германия ввела внешнее управление в дочке "Газпрома"
Компанию Gazprom Germania до 30 сентября передали под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Об этом сообщает Федеральное министерство экономики и защиты климата BMWi.
Причины принятого решения, по словам германских чиновников, — неясные правовые отношения и нарушение обязательств по раскрытию информации.
Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой в ФР, поэтому любое участие в таких активах инвесторов не из Евросоюза возможно только с одобрения Министерством экономики.
При этом "Газпром" сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым "Газпром" вывел из своего состава активы немецкой "дочки", в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Это решение принято на фоне заявлений Владимира Путина о том, что РФ теперь будет принимать в качестве оплаты за газ только рубли. Однако Европа и Япония отказались соглашаться на такие условия.