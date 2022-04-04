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Германия ввела внешнее управление в дочке "Газпрома"

газпром
Gazprom Germania. Фото: "Новости Германии"

Компанию Gazprom Germania до 30 сентября передали под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Об этом сообщает Федеральное министерство экономики и защиты климата BMWi.

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Причины принятого решения, по словам германских чиновников, — неясные правовые отношения и нарушение обязательств по раскрытию информации.

Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой в ФР, поэтому любое участие в таких активах инвесторов не из Евросоюза возможно только с одобрения Министерством экономики.

При этом "Газпром" сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы.

Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым "Газпром" вывел из своего состава активы немецкой "дочки", в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Это решение принято на фоне заявлений Владимира Путина о том, что РФ теперь будет принимать в качестве оплаты за газ только рубли. Однако Европа и Япония отказались соглашаться на такие условия.

Автор:
Сергей Горелов