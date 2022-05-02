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Придністров'я не є великою загрозою для України, - начальник ГУР
Придністров'я у воєнному плані є проблемою для Росії. Вона не має доступу до регіону, тому серйозної небезпеки для України звідти немає.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Новое время".
"Придністров'я для них у військовому плані - величезна проблема. Є територія, яку вони повністю контролюють. Проте вони не мають до неї ніякого підходу. Кордон з одного боку з Молдовою, з іншого — з Україною. І як би росіяни не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, - це і є вся їхня сила: приблизно 1,3 тис. осіб", - розповів Буданов.
Також він зазначив, що цей регіон не є великою загрозою для України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Великою загрозою не є. Але це фактор дестабілізації у всьому регіоні: для Румунії, для Молдови та для нас", - підсумував начальник ГУР.
Нагадаємо, Росія активно прагне того, щоб невизнане Придністров'я вступило у війну з Україною, тому влаштовує провокації на цій території.