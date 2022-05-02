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Приднестровье не является для Украины большой угрозой, - начальник ГУР
Приднестровье в военном плане является проблемой для России. Она не имеет доступа в регион, поэтому серьезной опасности для Украины оттуда нет.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Новое время".
"Приднестровье для них в военном плане - огромная проблема. Есть территория, которую они полностью контролируют. Однако у них нет к ней никакого подхода. Граница с одной стороны с Молдовой, с другой — с Украиной. И как бы россияне ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье — это и есть вся их сила: примерно 1,3 тыс. человек", - рассказал Буданов.
Также он отметил, что данный регион не является большой угрозой для Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Большой угрозой не является. Но это фактор дестабилизации во всем регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", - подытожил начальник ГУР.
Напомним, Россия активно стремится к тому, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.