В Молдове не видят угрозы нападения со стороны России

В Министерстве обороны Молдовы заявили, что нет признаков, которые указывали бы на угрозу нападения РФ на Молдову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"С начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", - заявили в Минобороны.

При этом добавили, что в Министерстве постоянно оценивают риски безопасности.

Накануне СМИ сообщили, что в России решили в ближайшее время вторгнуться в Молдову, чтобы открыть оттуда новую волну нападения на Украину и войти в черноморский порт Одессы с запада.

Напомним, в Приднестровье сообщали о стрельбе на украинско-молдавской границе возле села Колбасная, где находятся российские склады с боеприпасами.

А 29 апреля Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан, находящихся в Молдове, срочно покинуть страну из-за "осложняющейся ситуации".