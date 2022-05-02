У Молдові не вбачають загрози нападу з боку Росії

У Міністерстві оборони Молдови заявили, що немає ознак, які б вказували на загрозу нападу РФ на Молдову. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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"З початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності і уважно стежать за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, що вказують на те, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдавська влада, а й наші основні міжнародні партнери", - заявили у Міноборони.

При цьому додали, що у Міністерстві постійно оцінюють ризики безпеки.

Напередодні ЗМІ повідомили, що в Росії вирішили найближчим часом вторгнутися до Молдови, щоб відкрити звідти нову хвилю нападу на Україну та увійти до чорноморського порту Одеси із заходу.

Нагадаємо, у Придністров'ї повідомляли про стрілянину на українсько-молдовському кордоні біля села Ковбасна, де знаходяться російські склади з боєприпасами.

А 29 квітня Міністерство закордонних справ Болгарії закликало своїх громадян, що перебувають у Молдові, терміново залишити країну через ситуацію, що "ускладнюється".