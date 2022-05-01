Российские войска готовят провокации в Приднестровье на майские праздники, — равездка

Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории «ПМР» напечатан большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года. Центральный материал газеты – «Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину».

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Об этом сообщает Главное управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в тексте «жители ПМР» просят «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев в армию Приднестровья. Таким образом, Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать ситуацию с территории «ПМР».

«Также газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин». Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на «Украину и коллективный Запад», — говорится в заявлении ГУР.

Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ: «Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты». Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.

Напомним, ранее в украинской разведке отметили, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) отменили медицинский осмотри для «призывников».