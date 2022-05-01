Російські війська готують провокації в Придністров'ї на травневі свята

Невизнане Придністров'я готують до війни з Україною. На території ПМР надруковано великий тираж газети Придністров'я, датований 2 травня 2022 року. Центральний матеріал газети - "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна".

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у тексті «жителі ПМР» просять «залучити збройні сили ПМР у діях армії РФ». Для цього на території Росії відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців в армію Придністров'я. Таким чином, Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які провокуватимуть ситуацію з території ПМР.

«Також газета містить низку агітаційних матеріалів про «криваві теракти, які звалилися на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок». Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на «Україну та колективний Захід», — йдеться у заяві ГУР.

Іноземних громадян закликають вступати до збройних сил ПМР. Зокрема, на території РФ: «Крім РФ мобілізаційні пункти розгортаються в ЛНР, ДНР, Абхазії та САР. Крім цього вступити до лав нашої армії можуть громадяни інших країн. Для цього їм достатньо приїхати до країн, де є такі мобілізаційні пункти. Такими діями керівництво РФ може готувати новий плацдарм агресії проти України та засади для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці зазначили, що в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) скасували медичний огляд для «призовників».