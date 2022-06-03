Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунтків на Донбасі: 4 цивільних загинули, 3 поранені

Українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил за добу відбили дев'ять атак ворога у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, вздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію великих калібрів.

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Про це повідомляє Угрупування Об'єднаних сил.

Зазначається, що окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинуло 4 цивільні особи, ще 3 отримали поранення.

Зокрема, українські захисники за добу відбили дев'ять атак ворога та знищили:

1 танк;

1 артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у звіті Угрупування ОС.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 2 червня українські військові відбили п'ять атак окупантів, знищивши п'ять танків, три артилерійських системи та дві бойові броньовані машини.

Зокрема, протягом цієї ж доби внаслідок військової агресії російської армії на території Донецької області загинули 3 мирні жителі.