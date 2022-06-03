Россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов на Донбассе: 4 гражданских погибли, 3 ранены

Украинские военнослужащие группировки Объединенных сил за сутки отбили девять атак врага в Донецкой и Луганской областях. В частности, по всей полосе обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию крупных калибров.

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Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибли 4 мирных жителя, еще 3 получили ранения.

В частности, украинские защитники за сутки отбили девять атак врага и уничтожили:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилищным кварталам", - говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе в течение 2 июня украинские военные отбили пять атак оккупантов, уничтожив пять танков, три артиллерийских системы и две боевые бронированные машины.

В частности, в течение этих же суток в результате военной агрессии российской армии на территории Донецкой области погибли 3 мирных жителя.