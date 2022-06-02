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В Донецкой области за сутки в результате российской военной агрессии погибли три мирных жителя, - председатель ОВА
В результате военной агрессии российской армии на территории Донецкой области в течение 2 июня погибли 3 мирных жителя. Еще 9 человек получили ранения.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На протяжении 2 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Старом Караване. Еще 9 человек получили ранения", - проинформировал глава ОВА.
Также он подчеркнул, что в на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Донецкой области в первый день лета в результате российской агрессии погибли четыре мирных жителя. Еще девять гражданских получили ранения.