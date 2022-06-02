На Донеччині за добу внаслідок російської військової агресії загинули три мирних жителі, - голова ОВА

Внаслідок військової агресії російської армії на території Донецької області протягом 2 червня загинули 3 мирні жителі. Ще 9 людей дістали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей дістали поранення", - поінформував очільник ОВА.

Також він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Донецькій області у перший день літа внаслідок російської агресії загинули чотири мирні жителі. Ще дев'ятеро цивільних дістали поранення.