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На Донеччині за добу внаслідок російської військової агресії загинули три мирних жителі, - голова ОВА
Внаслідок військової агресії російської армії на території Донецької області протягом 2 червня загинули 3 мирні жителі. Ще 9 людей дістали поранення.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 2 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Старому Каравані. Ще 9 людей дістали поранення", - поінформував очільник ОВА.
Також він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у Донецькій області у перший день літа внаслідок російської агресії загинули чотири мирні жителі. Ще дев'ятеро цивільних дістали поранення.