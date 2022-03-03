У Києві безхазяйні авто з Привокзальної площі можуть конфіскувати для потреб оборони, — Кличко

Автомобілі, що знаходяться біля залізничного вокзалу Києва заважають евакуації жінок та дітей, тому їх можуть евакуювати чи конфіскувати. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти йде евакуація жінок та дітей потягами. Підвозять людей", - сказав Кличко.

За його словами, автомобілі, які блокують під'їзд до вокзалу, евакуювали на довколишні вулиці – Жилянську, Саксаганського та інші.

Він також зазначив, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі автомобілі, які блокують проїзд та швидку евакуацію, можуть конфіскувати потреби оборони Києва.

"Тому не залишайте свої авто там, де вони заважають!" - заявив міський голова.

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, у Києві окупанти обстріляли телевежу, при цьому загинули п'ятеро людей. Телевежа знаходиться в районі станції метро "Дорогожичі", неподалік Бабиного Яру.

Незважаючи на великі втрати, війська РФ не залишають наміру оточити столицю України.