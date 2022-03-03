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В Киеве бесхозные авто с Привокзальной площади могут конфисковать для нужд обороны, — Кличко
Автомобили, которые находятся возле железнодорожного вокзала Киева, мешают эвакуации женщин и детей, поэтому их могут эвакуировать или конфисковать. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, эвакуируют на близлежащие улицы – Жилянскую, Саксаганского и другие.
Он также отметил, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, которые блокируют проезд и скорую эвакуацию, могут конфисковать на нужды обороны Киева.
"Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!" — заявил городской голова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, во вторник, 1 марта, в Киеве оккупанты обстреляли телебашню, при этом погибли пять человек. Телевышка находится в районе станции метро "Дорогожичи", недалеко от Бабиного Яра.
Несмотря на большие потери, войска РФ не оставляют намерений окружить столицу Украины.