В Киеве бесхозные авто с Привокзальной площади могут конфисковать для нужд обороны, — Кличко

Автомобили, которые находятся возле железнодорожного вокзала Киева, мешают эвакуации женщин и детей, поэтому их могут эвакуировать или конфисковать. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда идет эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей", — сказал Кличко.

По его словам, автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, эвакуируют на близлежащие улицы – Жилянскую, Саксаганского и другие.

Он также отметил, что бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, которые блокируют проезд и скорую эвакуацию, могут конфисковать на нужды обороны Киева.

"Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают!" — заявил городской голова.

Напомним, во вторник, 1 марта, в Киеве оккупанты обстреляли телебашню, при этом погибли пять человек. Телевышка находится в районе станции метро "Дорогожичи", недалеко от Бабиного Яра.

Несмотря на большие потери, войска РФ не оставляют намерений окружить столицу Украины.