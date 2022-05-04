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Війська РФ завдали ракетного удару по Сумщині: постраждала школа (ФОТО)

Війська РФ завдали ракетного удару по Сумщині: постраждала школа (ФОТО)
Наслідки обстрілу

У середу, 4 травня, російські війська вранці обстріляли Сумську область. Постраждали об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

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"Між 6 та 7 ранку стався артобстріл із "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька пострілів з вертольота було по території біля Могриці", - заявив Живицький.

В Есманській громаді під обстріл потрапила школа.

"Два постріли з вертольота, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури", - сказав голова Сумської ОВА.

Увечері 3 травня ворог також двічі обстріляв Сумську область із території Росії.

Російські окупанти обстріляли ракетами та Дніпропетровську область. Через обстріл сильно пошкоджено залізничну інфраструктуру, а рух поїздів було припинено.

Автор:
Сергій Горєлов