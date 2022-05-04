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Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумщине: пострадала школа (ФОТО)
В среду, 4 мая, российские войска с утра обстреляли Сумскую область. Пострадали объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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"Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы", — заявил Живицкий.
В Эсманской громаде под обстрел попала школа.
"Два выстрела из вертолета, два — с земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры", — сказал глава Сумской ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вечером 3 мая враг тоже дважды обстрелял Сумскую область с территории России.
Российские оккупанты обстреляли ракетами и Днепропетровскую область. Из-за обстрелов сильно повреждена железнодорожная инфраструктура, а движение поездов было прекращено.