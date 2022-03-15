ЗСУ відбивають атаки російських військ: окупанти зазнають великих втрат

Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів. Збито чотири вертольоти, один літак і крилату ракету військ РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Угруповання окупаційних військ, значних успіхів усім напрямах наступу мали. Вони продовжують зосередження основних зусиль на закріпленні на зайнятих рубежах.

Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури та використовує об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та бойової техніки.

Війська РФ намагаються захопити Маріуполь. Українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія та авіація здійснили вогневий наліт колонами ворога на маршрутах висування: знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

У понеділок, 14 березня, російські військові здійснили мінометний обстріл мирних жителів, які намагалися виїхати з Гостомелю. Внаслідок цього одна жінка загинула.

Дев'ятеро людей загинули і ще дев'ять постраждали 14 березня внаслідок російського ракетного удару по радіотелевізійній станції, що передає, в селі Антополь Рівненської області.