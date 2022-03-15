ВСУ отражают атаки российских войск: оккупанты несут большие потери

Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. Сбиты четыре вертолета, один самолет и крылатая ракета войск РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Группировки оккупационных войск, значительных успехов на всех направлениях наступления не имели. Они продолжают сосредоточение основных усилий на закреплении на занятых рубежах.

Враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и использует объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и боевой техники.

Войска РФ пытаются захватить Мариуполь. Украинские воины успешно отразили атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация совершили огневой налет по колоннам врага на маршрутах выдвижения: уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

В понедельник, 14 марта, российские военные совершили минометный обстрел по мирным жителям, пытавшимся уехать из Гостомеля. В результате одна женщина погибла.

Девять человек погибли и еще девять пострадали 14 марта в результате российского ракетного удара по радиотелевизионной передающей станции в селе Антополь Ровенской области.