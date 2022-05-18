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Російська пропаганда змінює стратегію: готують росіян до "несподіваних підсумків" війни
Російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали готувати росіян до "несподіваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
У відомстві наголосили, що останнім часом на театрі військових дій в Україні сталося одразу кілька ключових подій:
- зупинка наступу ворога майже в усіх напрямках,
- надання Україні важкого озброєння,
- евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".
"Всі ці фактори не сприяють окупантам у захопленні українських територій. Але незважаючи на військові поразки, роспропаганда змушена щодня спілкуватися з аудиторією, яка й надалі чекає на "перемогу", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розуміючи, що на тлі військових невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "несподіваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.
Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їхніх експертів.
Як повідомлялося раніше, пропагандистським російським ЗМІ наказали розповідати про війну в Україні як про збройне протистояння країни-агресора РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.
Нагадаємо, довіра до пропагандистських телеканалів серед росіян падає, а до Telegram та соціальних мереж - зростає.