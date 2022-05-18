Російська пропаганда змінює стратегію: готують росіян до "несподіваних підсумків" війни

Російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Підконтрольні Кремлю ЗМІ почали готувати росіян до "несподіваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У відомстві наголосили, що останнім часом на театрі військових дій в Україні сталося одразу кілька ключових подій:

зупинка наступу ворога майже в усіх напрямках,

надання Україні важкого озброєння,

евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

"Всі ці фактори не сприяють окупантам у захопленні українських територій. Але незважаючи на військові поразки, роспропаганда змушена щодня спілкуватися з аудиторією, яка й надалі чекає на "перемогу", - йдеться в повідомленні.

Розуміючи, що на тлі військових невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "несподіваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їхніх експертів.

Як повідомлялося раніше, пропагандистським російським ЗМІ наказали розповідати про війну в Україні як про збройне протистояння країни-агресора РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, довіра до пропагандистських телеканалів серед росіян падає, а до Telegram та соціальних мереж - зростає.