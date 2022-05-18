Российская пропаганда меняет стратегию: готовят россиян к "неожиданным итогам" войны

Российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для пересмотра стратегии ведения информационной войны против Украины. Подконтрольные Кремлю СМИ начали готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям,

предоставление Украине тяжелого вооружения,

эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали".

"Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед", - говорится в сообщении.

Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

Аргументом в пользу этого является медийное затишье в прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов.

Как сообщалось ранее, пропагандистским российским СМИ приказали рассказывать о войне в Украине, как о вооруженном противостоянии страны-агрессора РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.

Напомним, доверие к пропагандистским телеканалам среди россиян падает, а к Telegram и социальным сетям - растет.