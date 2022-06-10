Українські захисники ліквідували за добу ще 200 окупантів, - Генштаб

Збройні сили України з початку широкомасштабного наступу російської армії ліквідували близько 31900 їх бойового складу. Найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

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Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 31900 (+200);

танків - 1409 (+11);

бойових броньованих машин - 3450 (+12);

артилерійських систем - 712 (+1);

РСЗВ - 222 (+9);

засоби ППО - 97 (+1);

літаків / aircraft – 212 (+0);

гелікоптерів - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17);

спеціальна техніка - 54 (+1).

Нагадаємо, 9 червня українська авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини.

Також ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на Луганщині. Залишився живим усього лише один окупант.