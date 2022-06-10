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Общество
Дата публикации

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 200 оккупантов, - Генштаб

всу, украинские военные, война в Украине, боевые действия

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного наступления российской армии ликвидировали около 31 900 их боевого состава. Наибольшие потери на протяжении суток противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31900 (+200);
  • танков – 1409 (+11);
  • боевых бронированных машин – 3450 (+12);
  • артиллерийских систем – 712 (+1);
  • РСЗО – 222 (+9);
  • средства ПВО – 97 (+1);
  • самолетов/aircraft – 212 (+0);
  • вертолетов - 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17);
  • специальная техника – 54 (+1).

Напомним, 9 июня украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Также ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Луганской области. Остался жив только один оккупант.

Автор:
Анастасия Дедковская