- Тип
- Война Война
- Категория
- Общество
- Дата публикации
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Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 200 оккупантов, - Генштаб
Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного наступления российской армии ликвидировали около 31 900 их боевого состава. Наибольшие потери на протяжении суток противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.
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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 10 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 31900 (+200);
- танков – 1409 (+11);
- боевых бронированных машин – 3450 (+12);
- артиллерийских систем – 712 (+1);
- РСЗО – 222 (+9);
- средства ПВО – 97 (+1);
- самолетов/aircraft – 212 (+0);
- вертолетов - 178 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17);
- специальная техника – 54 (+1).
Напомним, 9 июня украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Луганской области. Остался жив только один оккупант.