Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 200 оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного наступления российской армии ликвидировали около 31 900 их боевого состава. Наибольшие потери на протяжении суток противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 июня ориентировочно составили:

личного состава – около 31900 (+200);

танков – 1409 (+11);

боевых бронированных машин – 3450 (+12);

артиллерийских систем – 712 (+1);

РСЗО – 222 (+9);

средства ПВО – 97 (+1);

самолетов/aircraft – 212 (+0);

вертолетов - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);

крылатые ракеты – 125 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17);

специальная техника – 54 (+1).

Напомним, 9 июня украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

Также ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" в Луганской области. Остался жив только один оккупант.