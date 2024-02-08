Британська розвідка назвала епіцентр бойових дій на сході України

Авдіївка залишається епіцентром військових дій Росії та її пріоритетним напрямком. РФ продовжує атаки на південно-східні околиці міста, де відбуваються інтенсивні вуличні бої.

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Про це йдеться у огляді Міноборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, останніми тижнями російська сторона, ймовірно, збільшила чисельність своїх військ у районі Авдіївки, нарощуючи тиск на оборонні позиції України. У відповідь Україна активізувала контратаки для збереження контролю над ключовими логістичними шляхами.

Зазначається, що Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, значною мірою використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль.

За даними розвідки, протягом останнього місяця російська тактична авіація випустила приблизно 600 керованих боєприпасів по українських позиціях у районі Авдіївки. 5 лютого 2024 року кількість повітряних ударів керованими боєприпасами зросла з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж у попередні два тижні.

Однак, через необхідність запускати ракети з більшої відстані через ризик української протиповітряної оборони, точність російських ударів знижується.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати стратегічну вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки. Проте, головною метою окупантів залишається оточення Авдіївки.