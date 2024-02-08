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Британська розвідка назвала епіцентр бойових дій на сході України
Авдіївка залишається епіцентром військових дій Росії та її пріоритетним напрямком. РФ продовжує атаки на південно-східні околиці міста, де відбуваються інтенсивні вуличні бої.
Про це йдеться у огляді Міноборони Великої Британії.
Згідно з повідомленням, останніми тижнями російська сторона, ймовірно, збільшила чисельність своїх військ у районі Авдіївки, нарощуючи тиск на оборонні позиції України. У відповідь Україна активізувала контратаки для збереження контролю над ключовими логістичними шляхами.
Зазначається, що Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, значною мірою використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За даними розвідки, протягом останнього місяця російська тактична авіація випустила приблизно 600 керованих боєприпасів по українських позиціях у районі Авдіївки. 5 лютого 2024 року кількість повітряних ударів керованими боєприпасами зросла з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж у попередні два тижні.
Однак, через необхідність запускати ракети з більшої відстані через ризик української протиповітряної оборони, точність російських ударів знижується.
Раніше розвідка Британії повідомляла, що незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати стратегічну вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки. Проте, головною метою окупантів залишається оточення Авдіївки.