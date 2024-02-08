Британская разведка назвала эпицентр боевых действий на востоке Украины

Авдеевка остается эпицентром военных действий России и ее приоритетным направлением. РФ продолжает атаки на юго-восточные окраины города, где проходят интенсивные уличные бои.

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Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Согласно сообщению, в последние недели российская сторона, вероятно, увеличила численность своих войск в районе Авдеевки, наращивая давление на оборонные позиции Украины. В ответ Украина активизировала контратаки для сохранения контроля ключевых логистических путей.

Отмечается, что Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение нескольких недель, в значительной степени используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий.

По данным разведки, за последний месяц российская тактическая авиация выпустила примерно 600 управляемых боеприпасов по украинским позициям в районе Авдеевки. 5 февраля 2024 г. количество воздушных ударов управляемыми боеприпасами возросло с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем в предыдущие две недели.

Однако, из-за необходимости запускать ракеты с большего расстояния из-за риска украинской противовоздушной обороны, точность российских ударов снижается.

Ранее разведка Британии сообщала, что несмотря на достигнутое в конце декабря 2023 года прогресс в захвате Марьинки, Россия не смогла извлечь стратегическую выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки. Однако главной целью кафиров остается окружение Авдеевки.