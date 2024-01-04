ВСУ расширяют плацдарм в Херсонской области – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают проводить мероприятия по расширению плацдарма в левобережной части Херсонской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ в обращении 4 января в Facebook.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций", - говорится в сообщении Генштаба.

По его данным, за прошедшие сутки на этом направлении суток российские войска совершили девять безуспешных штурмовых действий.

Также за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений, всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть потери и ранения среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Авиационные удары российские оккупанты нанесли по следующим населенным пунктам: Золочев, Мороховец, Пильная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Орехов, Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Берислав Херсонской области

Напомним, за сутки 3 января российские военные нанесли 134 удара по Запорожской области в результате чего погибли два человека.