За сутки ВСУ уничтожили ориентировочно 780 российских окупантов

В сутки 3 января Вооруженные силы Украины уничтожили около 780 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 4 января 2024 года потери российской армии в войне составляют 362 280 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

Также с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 4 января россияне потеряли в Украине:

танков – 6002 (+12 за 3 января);

боевых бронированных машин – 11128 (+21);

артиллерийских систем – 8574 (+28);

РСЗО – 947 (+2);

средств ПВО – 630 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6753 (+5);

крылатых ракет – 1785 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 423 (+32);

специальной техники – 1304 (+6).

Потери российской армии в Украине по состоянию на утро 4 января. Данные: Генштаб ВСУ

Напомним, по оценке Управления разведки Великобритании среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

В разведке отметили, что если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны. Причем в девятилетней советско-афганской войне Советский Союз потерял 70 000 солдат.

Ранее в Разведке Британии также сообщали, что атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь на 90%.