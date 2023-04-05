Corteva Agriscience розпочинає реєстрацію на освітньо-грантову програму для фермерок TalentA-2023

Сукупний грантовий фонд програми для розвитку жіночого фермерства та зміцнення сільських громад під час війни складає понад 1 мільйон гривень

Щоб забезпечити зміцнення та розвиток жіночого фермерства в умовах повномасштабної війни, яку росія розв’язала проти України, міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2023. Програма допоможе учасницям отримати доступ до інформації, яка б допомогла їм забезпечити життєздатність власного бізнесу в умовах війни відповідно до практик сталого розвитку, а також надасть їм можливість виграти гранти на загальну суму понад 1 мільйон гривень для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки своїх громад. Реєстрація для участі в програмі розпочинається 8 березня та триватиме до 30 травня 2023 року (за посиланням).

"TalentA-2023" є міжнародною освітньо-грантовою програмою, яку Corteva Agriscience в Україні реалізує вже вчетверте, сприяючи покращенню продовольчої безпеки суспільства через розширення можливостей з освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві. В умовах повномасштабної війни програма є одним з соціальних проєктів, що підтримуються компанією задля підтримки України та наближення Перемоги, чому Corteva, чи не єдина на ринку компанія-виробник насіння та засобів захисту рослин, яка залишила росію та білорусь, приділяє багато зусиль.

Програма передбачає проведення навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроєктів. Взяти участь в ній можуть жінки, які відповідають встановленим критеріям відбору: вік від 18 років; проживання в населеному пункті з населенням до 10 000 осіб або робота на сільськогосподарському підприємстві, яке зареєстроване в такому населеному пункті та працює не менше року.

Навчальний план "TalentA-2023" має на меті допомогти жінкам, які задіяні в сільськогосподарському виробництві, зробити їх бізнес життєздатним попри повномасштабну війну, забезпечити його зростання та створити нові проєкти, які сприяють досягненню цілей сталого розвитку й спрямовані на задоволення актуальних потреб територіальних громад.

Своїм досвідом з учасницями ділитимуться відомі експерти викладацької та бізнес-спільноти, а також фахівці Corteva Agriscience, які володіють передовими знаннями, накопиченими лідером сільського господарства за довгу історію роботи в понад 140 країнах світу.

Участь у програмі TalentA є безкоштовною, її мета – дати знання та ідеї саме тим, хто прагне розвитку та вдосконалення і має відповідну мотивацію, а тому Сертифікат учасниці Програми TalentA засвідчуватиме нову якість підготовки слухачок.

Власниці Сертифікатів TalentA-2023 матимуть можливість взяти участь в грантовій частині проєкту та позмагатися за гранти від компанії Corteva Agriscience для зростання власного бізнесу та соціальної підтримки своїх громад. В 2023 році розмір грантового фонду становить понад 1 мільйон гривень і буде розподілений між переможницями за рішенням членів експертної ради. Оголошення переможниць відбудеться в жовтні з нагоди Всесвітнього дня сільських жінок. "З початку повномасштабної війни Corteva докладає максимальних зусиль для підтримки українського народу, зокрема, фермерської спільноти, з метою покращення продовольчої безпеки та поновлення зруйнованих продовольчих ланцюжків. Разом з іншими програмами, спрямованими на відновлення фермерства, вже вдруге за час війни ми реалізуємо проєкт TalentA, аби допомогти жінкам-фермеркам мати можливість продовжувати працювати в Україні та допомагати своїм громадам, тим самим зміцнюючи економіку країни та наближуючи нашу Перемогу. TalentA в Україні вже об’єднує майже 100 талановитих фермерок і ми сподіваємося, що цього року багато жінок доєднається до цієї чудової ініціативи", − говорить Анна Бабіч, менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка та голова експертної ради Програми TalentA в Україні.

Ознайомитися з перебігом програми TalentA-2023 можна за посиланням та у соціальних мережах.

Про програму TalentA

TalentA – міжнародна інноваційна освітньо-грантова програма для розвитку та підтримки талановитих сільських жінок-фермерок і покращення продовольчої безпеки їхніх громад. Ініційована компанією Corteva Agriscience у 2019 році разом із Федерацією асоціацій сільських жінок Іспанії (FADEMUR) в Іспанії, програма нині успішно реалізується також в Україні, Польщі, Португалії, Румунії, Молдові, Угорщині та Аргентині та об’єднала вже понад 900 талановитих фермерок.

Ініціатор та координатор програми TalentA:

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience

Організаційний партнер програми TalentA:

Громадська організація "Буковинська агенція регіонального розвитку"

Про Corteva Agriscience

Corteva Agriscience — це публічна, глобальна, винятково сільськогосподарська компанія, яка надає фермерам у всьому світі найповніше портфоліо в галузі, включаючи збалансований та різноманітний вибір насіння, засобів захисту сільськогосподарських культур та цифрові рішення, орієнтовані на максимізацію продуктивності для підвищення врожайності та рентабельності. Будучи представленою одними з найвідоміших брендів у сільському господарстві та маючи провідний у галузі портфель продуктів та технологій, що має значні можливості до зростання, компанія прагне працювати з зацікавленими сторонами всієї продовольчої системи, виконуючи своє зобов’язання збагачувати життя тих, хто виробляє, та тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь. Corteva Agriscience стала незалежною публічною компанією 1 червня 2019 року. Раніше компанія була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.corteva.com.ua

Слідкуйте за Corteva Agriscience у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter та YouTube.

08/03/23

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience та її афілійованих структур. ©2023 Corteva

Контакти:

Відділ корпоративних комунікацій - Центральна і Східна Європа

[email protected]

099 0800216

Команда програми ТalentA-2023

[email protected]