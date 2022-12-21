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Тип
Новини компаній
Категорія
Агро
Дата публікації

Kernel покращив свій інвестиційний рейтинг CDP на дві позиції

Kernel покращив свій інвестиційний рейтинг CDP на дві позиції

Рейтинг CDP оцінює діяльність компаній у сфері корпоративного кліматичного управління, включаючи рівень розкриття інформації про викиди парникових газів, пов’язаних з операційною діяльністю

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Kernel присвоєна оцінка ‘B’ згідно з інвестиційним рейтингом CDP (Carbon Disclosure Project), що на дві позиції вище, ніж у 2021 році. Рейтинг оцінює діяльність компаній в сфері корпоративного кліматичного управління.

Kernel активно підтримує розкриття відповідних даних за методологією CDP. 

«Ми розглядаємо методологію оцінювання CDP як прикладний інструмент реалізації програми корпоративного кліматичного управління, а також як орієнтир для щорічного вдосконалення і посилення лідерської позиції в сфері низьковуглецевого розвитку в регіоні, — зазначив CEO Kernel Євген Осипов. — Незважаючи на турбулентність аграрних ринків, виклики для економіки та бізнесу в умовах воєнного стану ми залишаємося флагманами у впровадженні кліматичних ініціатив в Україні і формуємо правильний меседж для світової спільноти. Зараз це один із ключових елементів стабільності, в майбутньому – один із вирішальних факторів для залучення інвестицій у відбудову країни».

Рейтинг CDP оцінює діяльність компаній у сфері корпоративного кліматичного управління, включаючи рівень розкриття інформації про викиди парникових газів, пов’язаних з операційною діяльністю, підхід до управління кліматичними ризиками і можливостями, та взаємодію з постачальниками і торговими партнерами щодо спільних ініціатив з низьковуглецевого розвитку.

Позиція Kernel відповідає рівню найбільших світових трейдерів сільськогосподарської продукції. Зокрема, оцінку ‘B’ отримали компанії Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Cargill Incorporated тощо. Цьогоріч у звіт CDP увійшли понад 18 тисяч компаній, вартість яких перевищує половину світової ринкової капіталізації. Інформація про результати бізнесів у рейтингу CDP є затребуваною для найбільших інвесторів з сукупними активами понад 130 трлн доларів США.