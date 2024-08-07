"Нічого для ветеранів без ветеранів", - Наталія Теряхіна, Kernel

Kernel, найбільший в Україні виробник та експортер зернових, чимало уваги приділяє програмам реінтеграції ветеранів. Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel, розповіла, які підходи обрала для себе компанія для підтримання команд, роботи з ветеранами та мобілізованими колегами.

Соціальна робота бізнесу сьогодні є обов’язковою опцією. Що змінилось у підходах з надання допомоги від Kernеl за ці два з половиною роки?

— Від лютого 2022 року Kernel активно підтримує ЗСУ, забезпечує підрозділи армії технікою та обладнанням. Натепер загальна сума підтримки від компанії становить вже понад 2,5 млрд грн. Для нас ця допомога була і залишається ще й особистою історією: станом на липень цього року 840 співробітників боронять країну, понад 90 колег є ветеранами, 49 наших співробітників залишилися на полі бою назавжди.

Ми з перших днів повномасштабного вторгнення усвідомили, що можемо власними силами підтримувати армію без залучення фондів-посередників. Широка база звʼязків та партнерів — потужна допомога, коли потрібно швидко знайти найсучасніший БпЛА чи якісну рацію. Цілодобово наші колеги перебувають на зв’язку з військовими, щоб оперативно обробляти запити. Тут підходи незмінні. Проте ми почали активніше впроваджувати програми підтримки ментального здоров’я для працівників, поглиблювати проєкти реінтеграції ветеранів та активно розвиваємо корпоративне волонтерство.

Kernel системно підтримує окремі бригади ЗСУ

Розкажіть детальніше про ваш досвід впровадження політики інтеграції ветеранів.

— Від 2014 року у нас є відповідні програми підтримки. Звісно, 2022 рік та повномасштабне вторгнення почали диктувати нові обсяги та глибину проєкту. Головний принцип роботи з ветеранами у Kernel — "Нічого для ветеранів без ветеранів". Це означає максимально залучати ветеранів до всіх процесів.

Наразі ми маємо різнобічні напрями адаптації та підтримки. По-перше, це діагностика та супровід психологів, які працюють за системою, розробленою Українським інститутом людини. Наші ветерани складають тести, за результатами яких психологи працюють з ними індивідуально.

По-друге, ми надаємо додаткову фінансову підтримку на утримання сімей військовослужбовців та ветеранів. Звісно, допомагаємо з усіма засобами самооборони для мобілізованих працівників.

По-третє, приділяємо велику увагу стану здоров’я наших ветеранів, маємо програми з санаторно-курортним лікуванням та реабілітацією. Наші ветерани проводять два тижні у санаторіях, де працюють із психологами, проходять курс фізіовідновлення тощо.

Ще один важливий напрям підтримки — надання юридичного супроводу. Наші корпоративні юристи консультують та допомагають у ситуаціях, з якими доводиться стикатися ветеранам та їхнім родинам.

Як на практиці діє принцип "Нічого для ветеранів без ветеранів"?

— Зараз у нас понад 90 ветеранів. І ми працюємо не лише безпосередньо з ними, а й з їхніми дружинами, адже реінтеграція починається з найближчого оточення і далі поширюється вже на робочий колектив і соціум. З нашого боку до програми залучено 400+ учасників. Це HR-менеджери, топменеджери, колеги тощо.

У нас є затверджений сценарій, обов’язковий для кожного тимліда, який має ветерана у команді. Він передбачає регулярні особисті зустрічі для перевірки їхньої професійної діяльності, KPI, потреб, турботи та психічного здоров’я. Кожен лід має стежити за станом ветеранів та надавати допомогу за потреби. Ми системно підійшли до цього питання, оскільки очікуємо, що у кожній команді будуть ветерани.

Як компанія ми ініціюємо та підтримуємо зустрічі корпоративної ветеранської спільноти. Наприклад, у нас є окремий нетворкінг-канал для ветеранів у Telegram, час від часу організовуємо офлайн-події. На початку літа була риболовля, а нещодавно запросили ветеранів до Київського театру на спеціальну терапевтичну виставу — різновид експериментальної практики зцілення. Такі форми взаємодії допомагають краще отримувати зворотний зв’язок, розуміти потреби та пропонувати рішення.

Зустріч з колегами-ветеранами з активностями просто неба



Крім роботи з ветеранською спільнотою, чи є ще якісь ініціативи воєнного часу?

— Цього року ми ініціювали проєкт "Корпоративний волонтер". У межах ініціативи працівники компанії в різних куточках України відвідують у шпиталях військовослужбовців з бригад, якими опікується компанія, а також поранених колег-військових. За перші місяці ідея обʼєднала навколо себе багатьох цивільних та підтримала на шляху до видужування наших оборонців.

У рамках проєкту Kernel "Корпоративний волонтер" співробітники компанії відвідують у шпиталях поранених бійців

Співробітники компанії передають військовим пакунки "Відновлення": одяг, солодощі, каву, чай, книги, пледи, рушники, чашки, засоби гігієни, вітаміни, а також малюнки від дітей працівників. Цікаво, що саме дитячі малюнки, за словами поранених, найбільше додають натхнення та світла.

Завдяки проєкту військові відчувають, що вони не одні, що люди готові їх підтримувати й будувати інклюзивну країну. Такі зустрічі обʼєднують, і наші співробітники дуже активно долучаються! До речі, наш колега, який працював трактористом, з початком повномасштабної війни пішов захищати країну, але отримав поранення і втратив обидві нижні кінцівки. Підтримка від колег під час лікування у шпиталі та реабілітації не тільки дала наснаги на швидше відновлення, а й надихнула його стати корпоративним волонтером. І зараз він надихає інших!

Співробітники компанії беруть участь у благодійних спортивних забігах, зокрема приєдналися до акції для збору коштів на протезування ветеранів

Сьогодні працедавці дбають і про ментальне здоров’я. Чи має Kernel спеціалізовані програми?

— Девіз програми підтримки ментального здоров’я у Kernel — "Життєстійкість. Сила в Тобі". Ми побудували її на чотирьох складових: психологічна підтримка, фізичні вправи, соціалізація та творчість. Кожна складова має теоретичну та практичну частини, як-от марафони, челенджі, експертні вебінари тощо.

За час роботи проєкту ми побачили, що ця програма дуже підтримує колег у регіонах, які мають мало інформації та обмежений доступ до інструментів самообслуговування та психологічної підтримки, що особливо важливо в умовах війни.

У Kernel до програм підтримки колег-ветеранів залучено 400+ учасників: HR-менеджери, топменеджери, співробітники тощо

Які поради ви могли б дати іншим HR-директорам щодо інтеграції ветеранів у їхні компанії та щодо підтримки атмосфери у командах і власної внутрішньої стабільності?

— Що стосується ветеранів, то я б вкотре акцентувала, що роботу з ними потрібно було розпочинати ще вчора. Тож якщо цей напрям недостатньо потужний у вашій компанії, його потрібно розвивати й нарощувати оберти. Дуже ефективно працює залучення родин, дружин. Це теж треба враховувати. Ще одна порада — не розривати зв’язок із колегами, які служать, щоб вони постійно відчували підтримку компанії. Вони змінили заводи, цехи, фабрики на воєнний фронт, але продовжують працювати на ваш бізнес, на благо країни і її майбутнього. Усі вони ветерани, які, я вірю, дуже скоро повернуться додому й захочуть знову працювати. Тому потрібно дати їм упевненість, що на них чекають, про них пам’ятають і готові йти назустріч. Ми у Kernel у це віримо, так працюємо і бачимо, що це працює.

Атмосферу у команді сьогодні як ніколи може підтримати системна і відкрита комунікація, обов’язково з можливістю зворотного зв’язку. Це дає відчуття єдності у наші тривожні часи. А ментальну стабільність кожен, на мою думку, може віднайти в улюблених захопленнях. Для мене це спорт, він завжди перезавантажує, надає енергії, допомагає прокачати думки та емоції. Тож знаходьте час для себе і всього, що вас тішить!