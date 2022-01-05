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Агро
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Одесский завод шампанских вин выставили на продажу за 87,4 млн гривен

Одесский завод шампанских вин выставили на продажу за 87,4 млн гривен
Одесский завод шампанских вин. Фото: 24 Канал

Аукцион по приватизации объекта состоится 1 февраля 2022 года, а его стартовая цена составляет 87,4 млн гривен. Одно из условий приватизации — обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин. Об этом сообщили в Фонде госимущества. 

На аукционе Фонд госимущества выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин: главный корпус завода, склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в городе Одесса. 

Всего земельный участок, на котором расположен завод, составляет 3,6 га. 

В Фонде напомнили, что завод является одним из старейших предприятий, которое возводили с погребами для выдержки 2 млн бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями.

Однако несколько раз производство вина на Одесском заводе приходилось прекращать, в последний раз это произошло в 2018 году. К тому же еще 30 лет назад мощности предприятия были переданы в аренду, с тех пор государство не занимается производством одесского игристого.

Напомним, что ранее Фонд государственного имущества выставил на аукцион целостный имущественный комплекс ЧАО "Одессавинпром", производящего вина под торговой маркой "Французский бульвар".