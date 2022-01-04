Ирландия установила минимальные цены на алкоголь: теперь там не купишь банку пива дешевле 1,7 евро, а бутылку вина — 7,4 евро

С 4 января в Ирландии начали действовать минимальные цены на алкоголь, установленные правительством. Причем не только в специальных магазинах для продажи алкоголя, но и в обычных магазинах и супермаркетах. Цель такого решения — изменить связанные с алкоголем опасные модели поведения населения и предотвратить пьянство.

Правительство Ирландии считает, что минимальные цены на алкоголь являются жизненно важной мерой сохранения здоровья населения.

Теперь стандартную бутылку вина нельзя продавать менее чем за 7,4 евро, а банку пива менее чем за 1,7 евро.

Крепкие спиртные напитки с содержанием алкоголя 40% нельзя продавать менее чем за 20,7 евро, а бутылку виски (700 мл) менее чем за 22 евро.

Уровень потребления алкоголя в Ирландии в 2020 году составил 10,07 л чистого алкоголя на человека. Это лишь немного (на 6,6%) ниже, чем в предыдущем году, несмотря на то, что многие пабы и рестораны были закрыты большую часть 2020 года.

С 2015 года потребление алкоголя в Ирландии остается на уровне около 11 литров на человека. Это эквивалентно 116 бутылкам вина или 445 пинтам пива на взрослого ежегодно.

Вводя минимальные цены на алкоголь, Ирландия воспользовалась примером Шотландии. Там это сделали в 2018 году, и через год потребление алкоголя упало до самого низкого уровня за последние двадцать лет.

Ввести аналогичное законодательство медики, розничные торговцы и активисты призывают власти и в Северной Ирландии.

В противном случае в приграничных районах принятые меры могут не иметь желаемого эффекта, так как многие люди из Ирландской Республики могут пересекать границу, чтобы купить алкоголь по более низкой цене.