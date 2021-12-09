Табак — вне закона: в Новой Зеландии хотят запретить курение

Сегодня, 9 декабря, руководство Новой Зеландии объявило о запрете курения. Как сообщает Axios, продажа и поставка табачной продукции для последующих поколений объявлена вне закона.

О разработке закона в рамках плана действий по борьбе с курением заявила заместитель главы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл.

"Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, станет невозможным когда-либо законно покупать табак. По мере того, как они будут взрослеть, они и дальнейшие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения", – подчеркнула Верралл.

По словам замглавы Минздрава, курение является "главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев".

Верралл уточнила, что соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство.

Таким образом, в следующем году, согласно планам, вступит правило в отношении возраста. Как отмечает ВВС, это означает, что все лица, рожденные после 2008 года, не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

Кроме того, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тысяч до менее 500.

В издании отмечают, что цель властей Новой Зеландии состоит в том, чтобы к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5%, а в дальнейшем и вовсе искоренить эту пагубную привычку.

По данным ВВС, на сегодняшний день в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. При этом показатели курения намного выше среди коренного народа страны маори, из которых курят около 31%. Показатели заболевания и смертности у этого народа также выше.

В 2017 году в стране разрешили курение электронных сигарет. Это было сделано для того, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака. Представители органов здравоохранения заявляли, что вейпы не так вредны, как сигареты. При этом многие эксперты в ходе исследований выявили опасные и вызывающие рак компоненты в жидкостях для электронных сигарет.

Напомним, депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил парламенту запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в продуктовых магазинах, прописав возможность такой продажи только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.