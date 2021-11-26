Стоимость кофе достигла десятилетнего максимума: снижение не прогнозируется

Дефицит урожая кофе в Бразилии продолжает сказываться на ценах, которые постоянно растут. Об этом сообщает UBR.ua

В середине ноября цены на кофе на биржах достигли максимального значения за последние десять лет. К этому привели заморозки на бразильских плантациях и значительно увеличившиеся расходы на логистику.

Трейдеры пользуются моментом и пытаются максимально заработать на фоне возросшего спроса и дефицита урожая из Бразилии. Хотя ситуацию пытается исправить качественный кофе из других стран

"В связи с дефицитом бразильского кофе возник ажиотаж на кофе других стран-производителей, и весь рынок пошел в рост", – заявил директор компании Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов.

По его словам, в девять раз возросли также цены международной доставки контейнеров. Но, несмотря на заморозки, урожай кофе в Бразилии был собран выше среднего. Климатические катаклизмы могут негативно повлиять на урожай следующего года, что грозит привести к еще большему подорожанию этой продукции.

"Ближайшие несколько месяцев рост однозначно продолжится, а вот с февраля, когда азиатские страны начнут давать информацию о фактических сборах урожая, можно будет надеяться на обратный тренд", – считает Козонов.

Причем на рынке присутствует немало качественного кофе из других стран, но цены все равно продолжают растим. Это может вскоре привести и к подорожанию «чашки» в рознице.

Напомним, Бразилия — ведущий производитель кофе в мире, страна дает около 35% мирового урожая. Однако она пережила серию экологических катаклизмов, которые привели к подорожанию этой продукции. В стране сильная засуха в начале сезона уменьшила количество кофейных ягод, а затем ударили сильные морозы. Кофейным деревьям может потребоваться до пяти лет, чтобы созреть, поэтому понадобится несколько сезонов, прежде чем станет ясен масштаб ущерба.

Эксперты считают, что рост стоимости арабики и робусты связан не только с плохими погодными условиями в Бразилии, но и с протестами в Колумбии. Беспорядки приводят к нарушению цепочек поставок кофе: протестующие блокировали дороги и порты, поэтому кофе на некоторое время задержался в хранилищах.