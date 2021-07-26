Стоимость кофе на бирже США бьет рекорды. Почему растет цена и чего ожидать потребителю

Фьючерсы на кофе стремительно растут. Так, на бирже США фьючерсы на арабику на прошлой неделе выросли на 8%, что является самым высоким показателем с 2016 года, а суммы контрактов на поставку кофе за три месяца выросли на 18%. При этом объем торгов также показывает увеличение, так как спрос на зерно не падает.

Delo.ua разобралось, почему на бирже США взлетели цены на кофе и как это повлияет на стоимость продукта для конечного потребителя.

На сегодня Бразилия и Колумбия являются лидерами по выращиванию кофе: у Бразилии 1/3 часть всего мирового объема зерен, а Колумбия занимает до 20% мирового рынка.

Рост стоимости кофе на бирже США за 5 лет по состоянию на 23 июля 2021 года. Источник: Investing.com

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По данным изданий Bloomberg и Reuters, резкий скачок стоимости арабики и робусты связан с плохими погодными условиями в Бразилии и протестами в Колумбии.

Сильная засуха в Бразилии истощила почву и водные резервуары, благодаря которым осуществляется орошение. Но засуха — не единственная проблема фермеров в Бразилии. По данным Rural Clima, в некоторых регионах были заморозки, которые настигли столицу производства кофе Сан-Паулу, а также Минас-Жерайс и Парану. На ближайшую неделю в этих регионах прогнозируют температуру не ниже +5 ℃, однако на низких склонах могут образоваться наледи. В начале августа этого года снова ожидается понижение температуры воздуха.

А в Колумбии периодически активизируются протесты, которые приводят к нарушению цепочек поставок кофе: протестующие блокировали дороги и порты, поэтому кофе на некоторое время застрял в хранилищах.

Ожидается, что в 2022 году Бразилия может столкнуться с дефицитом кофе, так как у кофейных деревьев двухлетний цикл созревания. В прошлом году на многих полях деревья были обработаны и обрезаны, в следующем сезоне из-за нынешних неблагоприятных погодных условий, Бразилия не сможет собрать необходимое количество урожая. По прогнозам аналитиков, в следующем сезоне ожидается урожай на уровне 55,51 млн мешков по 60 кг по сравнению с 69 млн мешков в текущем сезоне.

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Житель Сан-Паулу Фелипе Аугусто побывал на нескольких кофейных фермах и рассказал корреспонденту Delo.ua о ситуации с кофе: "Цена на кофе рекордная, однако владельцев кофейных плантаций это устраивает. Фермеры рассказывают, что сбор урожая затягивается, но о дефиците пока нет речи. Ранее цена 60-килограммового пакета высококачественного кофе составляла 550 реалов (около $106), а в этом году его продают за 850 реалов (около $164). По крайней мере у нас не было такой цены, а в Сан-Паулу самая большая кофейная плантация в штате".

По его словам, для фермеров заморозки хуже, чем засуха. "У нас пару ночей температура опускалась до -2 ℃, и это убивало молодые поля. Поэтому некоторым фермерам пришлось на их месте посадить кукурузу и бобы", — добавил Фелипе Аугусто.

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Компания Coffeeton — один из крупнейших поставщиков кофе в Украину. Руководитель отдела продаж Вячеслав Коломиец рассказал Delo.ua, что проблем с поставками из Бразилии сейчас нет. А вот цепочка поставок из Колумбии ранее была нарушена из-за протестов в стране. В целом цены на кофе поднялись у всех производителей, так как стоимость продукта зависит от котировок на бирже США. Вячеслав добавил, что он наблюдает рост цен уже на протяжении 3-4 месяцев.

Рост стоимости кофе на бирже США за 3 месяца по состоянию на 23 июля 2021 года. Источник: Investing.com

Тем временем, в компании Fozzy Group рассказали, что кофе — биржевой продукт, и бразильский кофе из Центральной и Южной Америки торгуется на бирже США. По словам менеджера компании по направлению кофе Юлии Багин, в данном регионе в этом году глобальные проблемы с погодой, неурожай в Сальвадоре, Никарагуа и Бразилии. Эксперт считает, что если в Бразилии через месяц не начнется сезон дождей, то биржа вырастет снова. Она отметила, что в "Сильпо" стоимость закупки кофе выросла согласно ценам на бирже.

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В компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" рассказали, что реализуют через свои торговые точки кофе из Бразилии, но, как и большинство игроков рынка, работают через дистрибьюторов, а не напрямую с производителями кофе.

"Глобальная причина роста цен на кофе в течение последних нескольких месяцев — климатические изменения. Экстремальный холод, засуха, штормы снижают урожайность не только в Бразилии, которая является крупнейшим производителем зеленого кофейного зерна, но и в других странах. В первую очередь это касается арабики, так как она более деликатная в выращивании, чем робуста", — комментируют в компании.

Производители кофе имеют запасы товара на несколько месяцев, поэтому цена на кофе для конечного потребителя резко не поднимется, но удорожание, хоть и постепенно, но будет происходить и в дальнейшем.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua